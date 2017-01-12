Эпоха новых стен: появится ли великая турецкая?

Если в древности была известна Великая китайская стена, защищавшая Китай от "северных варваров", в XX веке Берлинская, разделявшая Германию на западную и восточную, то XXI век имеет шансы стать веком сразу многих подобных стен.

С обещанием построить огромную стену вдоль всей границы с Мексикой шел на выборы президента США и победил на них Дональд Трамп. Во время войны на востоке Украины Киев озвучил намерение построить такую же стену с Россией. Не так давно такое же желание и в отношении нее же возникло у Эстонии. Израиль еще несколько лет назад отгородился стеной от Палестины, несмотря на то, что не признает ее независимости, то есть, строго говоря, по его же представлениям, отгородился от части своей территории.

Теперь в СМИ появились сообщения о том, что такую же стену собирается строить Турция. Прежде всего, на границе с Арменией. В частности, уже в ближайшее время строительство такой стены может начаться на участке границы со стороны городов Ардаган, Карс и Ыгдыр. Кстати, это те территории, которые армянские шовинисты считают несправедливо отторгнутой частью "Великой Армении" (таковая осталась в далеком прошлом древнего мира и они к ней не имеют никакого отношения), которые они не теряют надежд "вернуть", то есть, захватить у Турции при случае.

Есть информация о том, что далее стена может быть воздвигнута уже и на границе Турции с Ираном. Вдоль границы с Сирией она уже активно строится. То есть, речь может идти о фактическом строительстве Великой турецкой стены.

Со стороны турецких властей и экспертов такие меры объясняются в первую очередь соображениями безопасности и борьбы с терроризмом, который с незавидной регулярностью наносит по Турции чувствительные удары в последнее время. В Сирии пустили корни две террористические организации, которые атакуют Турцию - ИГИЛ (запрещена в России) и РПК. Теплые отношения последней с руководством Армении также уже давно ни для кого не секрет. Что касается Ирана, то, несмотря на официальную риторику обеих стран, очевидно, что он является противником Турции в прокси-войне в Сирии, где оба государства стоят за разными противоборствующими сторонами.

Но, конечно, не менее остро стоит вопрос и с массовой миграцией в виде потоков беженцев. На данный момент Турция приняла около 3 миллионов беженцев из Сирии, содержание которых тяжким бременем ложится на ее экономику. Часть из них стоит задача полноценно интегрировать в турецкое общество вплоть до предоставления им гражданства. Но далеко не все сирийцы хотят становиться турками, для многих эта страна лишь временное прибежище перед возвращением на родину, когда это станет возможно. Для скорейшей реализации этой задачи Турция и создает зону безопасности на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". По утверждения турецких властей, она должна включить в себя 5 000 квадратных километров, на территории которых должны быть построены, в том числе, и новые крупные города.

Последнее упирается не только в необходимость завершения военной операции и политической стабилизации данной территории, но и финансирование. ЕС в рамках достигнутого с Турцией соглашения по проблеме беженцев обещал выделить Турции примерно 6 миллиардов евро на их обустройство, а Турция - защитить ЕС от потока беженцев.

Турция свои обязательства выполняет, что признал вчера министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, заявивший, что благодаря действиям Анкары в 2017 году в Германию прибло почти в 3 раза меньше беженцев, чем в 2015. Так, в этом году их было только 280 000 мигрантов против 890 000 в прошлом. Причем, львинная их доля прибыла уже не со стороны Турции.

При этом ЕС выполняет свои обязательства по финансированию не в том объеме и не в том темпе, как было обещано, уже не говоря о том, что туркам так и не был предоставлен безвизовый режим с ЕС, что тоже было частью пакетных договоренностей. В отношении последнего высокопоставленные руководители Турции не раз заявляли, что если этого не будет сделано, они разорвут соглашение с ЕС и откроют свои границы с ней для беженцев, желающих попасть в Европу.

Так или иначе, пока Турция прикрывает границу ЕС со своей южной стороны, и при этом начинает укреплять свои границы на своем юге и востоке.