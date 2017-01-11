Иранцы: "Смерть России!" (видео)

(На фото - ограда российского посольства в Иране)

Внезапно - в Тегеране, столице стратегического союзника России на Ближнем Востоке, произошла стихийная демонстрация под антироссийскими лозунгами.

Демонстранты выкрикивали на персидском "Смерть России!" ("Марг барг Русие") и "Посольство России – гнездо шпионов!".

С чем же связан такой выплеск антироссийских эмоций? Все мировые СМИ указывают, что демонстрация состоялась после похорон иранского экс-президента Али Акбара Рафсанджани, но не поясняют, как могут быть связаны эти события.

Меж тем, мы еще позавчера указывали на то, что смерть Рафсанджани неизбежно вызовет вопросы, в частности, у иранских либералов, одним из неформальных лидеров которых он считался. И подозрение, соответственно, падет на иранских консерваторов, которые в свою очередь ассоциируются сейчас у оппозиции с Россией из-за смычки по вопросу Сирии.

Но самое смешное в этой истории то, что, как мы писали раньше, последние действия Москвы, сделавшей ставку на перемирие в Сирии благодаря договоренности с Турцией, вызвали неприятие у иранских консерваторов, которые стоят за шиитским интернационалом, действующим в Сирии.

Таким образом, получается, что сперва, сделав ставку на поддержку в Сирии алавитского режима совместно шиитским интернационалом, Кремль настроил против России Суннитский мир. А теперь от него отворачивается и Иран, который он предпочел Суннитскому миру в качестве стратегического союзника.