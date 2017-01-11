Либералы за право призывать к убийству мусульман

(На фото - Антон Носик)

Две ключевые фигуры российской либеральной оппозиции - Михаил Ходорковский в лице его "Открытой России" и Алексей Навальный объявили о том, что собираются совместно защитить в Европейской Суде по Правам Человека (ЕСПЧ) интересы лица, потерпевшего от репрессий российских властей.

"Репрессии", из-за которых Ходорковский с Навальным решили обратиться аж в ЕСПЧ, выглядят как штраф в 500 000 рублей, а поводом для них стал призыв к Владимиру Путину убивать в Сирии "женщин, детей, стариков", прозвучавший из уст Антона Носика в эфире радиостанции "Эхо Москва".

То есть, в том редком случае, когда лидеры российской либеральной оппозиции решили обратиться в ЕСПЧ за защитой граждан от репрессий государства, они это сделали не в отношении преследуемых за своих религиозные убеждения (которых приговаривают не к штрафам, а к длительным срокам) и даже не в отношении реальных оппозиционных активистов, а в отношении человека, призвавшего убивать женщин, детей и стариков.

При этом обосновывается это так, что либералы поддерживают не бомбежки Сирии, а право высказывать любую точку зрения. Так, представитель "Открытой России" Мария Баронова заявляет: "Открытая Россия последовательно отстаивает право граждан России на свободу слова. 282 статья уголовного кодекса РФ является антиконституционной и мы добиваемся ее отмены любым правовым способом. Правоприменение этой статьи на примере Антона Борисовича Носика выглядит следующим образом: бомбить другое государство можно, а поддерживать бомбежки нельзя".

Но тогда возникает вопрос - по ст.282 в России сидят тысячи людей, которые в отличие от Носика никого не призывали убивать. Так почему же тогда, выбран подзащитный, открыто призывавший к геноциду мирного населения?

"Открытая Россия и Навальный совместно против 282. Ура!"? - заявили новоиспеченные правозащитники. Что не может вызывать ничего кроме презрительной улыбки, учитывая то, что никто иной как Навальный писал доносы по 282-й статье, по которой потом его оппоненты получали реальные сроки (в отличие от Носика), как это было, например, с Максимом Марцинкевичем, посмевшим оскорбить и напугать либералов на одном из их мероприятий.