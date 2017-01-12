Ас-Сиси построит крупнейшую в Египте церковь

В Египет планируют к 2018 году построить самую большую мечеть и крупнейшую в стране коптскую церковь, которые будут находится в новом административном центре египетской столицы. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, побывавший 7 января на рождественской литургии в коптском соборе в Каире.

Ас-Сиси также обещал выделить 100 тысяч египетских фунтов для финансирования первого этапа строительных работ.

Выступающий на христианском мероприятии президент Египта также заявил, что, как и обещал, восстановит все церкви, разрушенные или поврежденные летом 2013 года, когда по Египту прокатилась волна беспорядков после свержения избранного президента от «Братьев мусульман» (запрещены в России) Мухаммеда Мурси.

Абдель Фаттах Ас-Сиси первый глава Египта, который приходит на рождественскую литургию в коптский собор. Нынешний президент делает это уже в третий раз.