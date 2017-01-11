ЕСПЧ: Школьницы-мусульманки обязаны купаться в одном бассейне с мальчиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПС) постановил отклонить жалобу супругов-мусульман на власти Швейцарии о нарушении их права на свободу совести и религии.

В 2010 году родители-мусульмане, граждане Швейцарии турецкого происхождения, были признаны виновными в «несоблюдении родительского долга» и оштрафованы на сумму 1400 швейцарских франков (около 1300 евро). Практикующие ислам родители-мусульмане запретили своим дочерям посещать обязательные в швейцарских школах уроки плавания. Причиной нежелания отпускать детей стало то, что занятия в бассейне проходят для мальчиков и девочек совместно.

Родители, на которых подали в суд за упущения в воспитании детей, проиграв один суд, подавали жалобы выше, пока не дошли до ЕСПЧ. Однако, как и Европейский суд, все нижестоящие инстанции отклонили жалобу родителей мусульман.