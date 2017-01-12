Имамы Дагестана будут завоевывать соцсети

Инициативу по созданию имамами своих профилей в социальных сетях озвучили на собрании представителей муфтията Дагестана.

На встрече присутствовали председатель Совета имамов Хасавюртовского района Раджаб-хаджи Ханмирзаев и представитель муфтията Дагестана Алигаджи Сайгидгусейнов.

На мероприятии имамы подводили итоги прошлого года, обсуждали проделанную работу и делились опытом.

Представитель Духовного Управления мусульман Дагестана обратился к имамам с предложением открыть личные страницы в популярных соцсетях. Это способствовало бы распространению нравственности и духовному развитию общества, заметил Сайгидгусейнов. В своих постах имамы могли бы освещать ключевые события и выставлять важную религиозную информацию.