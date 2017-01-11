Священник признался, что ставит христианам в пример мусульман

Мусульмане стали примером для христиан в своей преданности Всевышнему. Об этом рассказал «Реальному времени» казанский протоиерей Геннадий Четверговый. Священнослужитель-старообрядец признался, что во время проповедей приходится ставить в пример мусульман, которые строго исполняют предписания Ислама. «Мы часто видим проявление такой твердой веры в мусульманах и приходится даже в церкви говорить о положительных проявлениях этой веры», - заявил протоиерей.

В частности, священник отмечает, что вопрос ношения бороды мужчинами и платка женщинами в исламе четко регламентируется. Представитель старообрядцев говорит, что «старообрядки, верующие женщины, должны покрывать свои головы платком и летом, когда жарко, не должны подстригать волосы, это тоже предписывается законом. Мужчины должны носить бороду. Конечно, все это больше внешние проявления веры, но тем не менее они показывают внутреннее состояние человека, его стремление угодить Богу. У мусульман, я как понимаю, это все предписывается четко законом, а у нас как некое желательное».

Протоиерей также рассказал, что испытывает зависть к мусульманам, которые придерживаются ислама несмотря на некоторые трудности в этом. «В Библии говорится, что женщина не должна одеваться в мужское, как и мужчина в женское. В этом плане мы понимаем мусульман и в какой-то степени завидуем тому, что в мусульманстве это четче прописано. Внешний наш облик свидетельствует о состоянии, и он нам помогает сформировать внутреннее состояние. Я это чувствовал на себе. Когда я иду по улице в рясе, с крестом, понятно, что я не могу зайти в пивнушку или позволить скверное слово, вот это я чувствовал. И если христианин одет как христианин, я всегда говорю, представь, что у тебя сзади написано «я — христианин», у тебя должно быть всегда написано и на внешнем облике, и в душе, соответственно, надо себя вести. Ты уже не можешь пойти напиться. На тебе написано, ты же это имя, звание христианина, будешь позорить. Женщина ходит иногда по улице наша, появляется без платка, спрашиваешь: «Почему?» — «Ну ведь жарко, батюшка». Я говорю: «А мусульманкам не жарко?» Приходится их в пример ставить. Или платья выше колен наденут, или брюки — «удобно». Мало ли чего удобно. Приходится ставить в пример мусульман», - заключил священнослужитель-старообрядец.