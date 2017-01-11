Тбилиси: грузинки - грузинам, а не арабам

(На фото - грузинские борцы за "чистоту расы")

Грузинское общество решило начать борьбу за "чистоту расы" на самом высшем уровне. Это следует, в частности, из вчерашнего заявления премьер-министра этой страны Георгия Квирикашвили.

Он возмутился тем, что в последнее время в Грузии были открыты десятки арабских ночных клубов, которые посещают грузинские женщины и только арабские мужчины.

«В этих клубах и раньше были проблемы. Мы приняли определенные меры, но их, как видно, недостаточно, поэтому я поручаю министру внутренних дел заинтересоваться проблемой. Насколько мне стало известно, в эти клубы не впускают местных мужчин, но впускают женщин. В этих случаях мы должны защитить свои права, но исключительно в рамках закона», — заявил он.

Правда, в чем заключаются "свои права" и для кого они "свои" из его слов осталось непонятно. Права грузинских посетителей борделей, которые ущемляются таким образом - о них должно заботиться государство? И нужны ли нормальным грузинским мужчинам те женщины, которые ходят в такие клубы?

Если же речь идет о защите нравственности грузинской нации, может быть, лучше их в принципе закрыть, как и все (не только арабские) такие клубы?