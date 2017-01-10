Саудовские студентки подрались "на славу"

В женском общежитии Университета Таифа в Саудовской Аравии произошла массовая драка среди студенток.

В итоге 3 студенток получили достаточно серьезные ранения, а по всему месту, где происходила драка, остались лежать вырванные клочья волос.

Ректорат отреагировал на это жестко. 9 студенток были отчислены из Университета окончательно, еще 7 лишены права посещать занятия на протяжении 2 семестров, а 10 - на протяжении одного.

Это далеко не первый случай такого рода, в связи с чем ректор Университета Хасан Заман создал специальную комиссию во главе с проректором для расследования произошедшего.

Некоторые комментаторы из Саудовской Аравии отмечают в этой связи, что данный случай весьма показателен и характеризует нравы среди определенной части саудовских женщин. Что является, в том числе, одной из причин, по которой руководство Королевства не хочет выдавать местным женщинам водительские права...