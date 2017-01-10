Еврейские менты ждут Мессию

Комиссар израильской полиции по исполнительному производству Рони Альшейх заявил о том, что он и его подчиненные готовятся к скорому приходу еврейского Мессии (Машиаха).

Об этом узнали представители СМИ, оказавшиеся на праздничном собрании хасидов недалеко от Тель-Авива, на котором выступил высокопоставленный еврейский коп.

Более того, он рассказал о том, что в скором времени потребуется подготовка полицейской операции по обеспечению безопасности Мессии. При этом, он уточнил, что желающих пробиться к Мессии будет так много, что могут возникнуть давки, которые полиция должна предотвратить.

Отметим в этой связи, что при правлении нынешнего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в израильской власти расплодились откровенные психопаты, будь то светские, как Авигдор Либерман, или религиозные, как этот.

Понятно, что в Израиле государственной религией является иудаизм, а частью его вероубеждения - вера в приход Мессии. Но госслужащему вместо исполнения своих служебных обязанностей использовать полицию для подготовки к скорому приходу Мессии, дата которого в иудаизме неизвестна так же, как в христианстве и Исламе, это уже слишком.