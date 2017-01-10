Мурад Мусаев отправился в Мьянму защищать мусульман

Мурад Мусаев, известный российский правозащитник и адвокат решил помочь угнетенным мусульманам рохинья в Мьянме, оказав им юридическую помощь. Для этого он выезжал в эту страну, о чем сообщает на своей странице в Facebook:

«В этом году уже с осени присматривался к острову Лангкави, что в Малайзии, и, как водится, изгуглил это место вдоль и поперёк: тепло, красиво, чисто, тихо, и кушать можно всё подряд, ибо вкусно и халяль. Идиллическую картину нарушила заметка о лодке с беженцами-рохинджа, которая направлялась на Лангкави из Мьянмы и застряла в море. Малайзия не принимала бедолаг, а дома их ждала верная погибель. За следующий час я узнал о судьбе народа рохинджа достаточно, чтобы лишиться сна. Как раз в это время в Аракане начался очередной раунд геноцида, в сети стали появляться ужасающие фотографии и видеоролики с места событий. Жертвы расправы - самое угнетаемое этническое и религиозное меньшинство на планете - молили о помощи», - пишет Мурад Мусаев.

Вместо привычных для россиян выходных в конце декабря в начале января, Мусаев провел их в работе «Конец декабря и каникулы мы с коллегами из адвокатского бюро и друзьями посвятили разработке проекта по оказанию юридической помощи жертвам геноциде в Мьянме - Rohingya Alert. Подготовительная работа была завершена аккурат к началу рабочего года и сейчас я нахожусь на полпути в Мьянму. Планирую встретиться со старейшинами рохинджа, теперь нашими доверителями, и представителями ООН в регионе, опросить жертв и свидетелей этнических чисток, собрать все возможные доказательства, составить об этом подробный доклад и издать его, - отмечается в посте адвоката на Фейсбуке. - Результаты расследования, в том числе видеоматериалы и доклад, будут размещены на сайте проекта и в основных социальных сетях, а также направлены профильным функционерам ООН, ОИК, внешнеполитических ведомств США, ЕС, России, Малайзии, Индонезии и ряда стран Ближнего Востока. Со многими адресами уже налажено взаимодействие».

Адвокат Мусаев ставит перед собой «задача-минимум - добиться широчайшей огласки и мер политического характера, которые привели бы в чувство бирманских лидеров. Задача-максимум - инициировать международный трибунал ad hoc и вернуть бедным рохинджа базовые права человека. Если хоть какие-то международно-правовые механизмы в мире ещё работают, то мы приведём их в движение. По крайней мере, попробуем. Это будет наш первый шаг, а результат всякого дела - у Всевышнего», - заключает Мурад Мусаев.