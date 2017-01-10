Киргизские кутюрье готовы переодеть имамов за $1500

В Кыргызстане представителей мусульман хотят одеть в дизайнерские наряды. С этой целью общественный фонд «Ыйман» объявил конкурс среди киргизских модельеров на лучший дизайн одежды для имамов.

Но так как изъявивших желание участвовать в соревновании дизайнеров недостаточно, сроки проведения конкурса продлили до 1 марта 2017 года.

Помимо имамов киргизские кутюрье по условиям состязания должны будут представить модели исламской одежды и для женщин. Одно из требованиям к работам – это соответствие национальным традициям. Кроме того, вариантов моделей для имамов должно быть два: повседневная (рабочая) и парадная (праздничная) форма.

«По требованию конкурса, форма для священнослужителей и дизайн одежды для женщин должна включать в себя головной убор, верхнюю одежду, брюки, обязательно в национальном стиле, они должны соответствовать требованиям шариата и современной эстетике», - сообщают в «Ыймане».

Победившего дизайнера вознаградят 100 000 сомов (около $1500).