Пионеры-убийцы: 13 000 бомб сбросил Асад, 26 000 – Обама

По анализам американского эксперта по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко, за 2016 год США во главе с Барак Обамой сбросили 26 171 бомбу в семи странах мира. По данным специалиста, 12 192 бомб были сброшены в Сирии, 12 095 – в Ираке. 1 337 бомб досталось от США Афганистану, 496 – Ливии, 34 – Йемену, 13 – Сомали и 3 – Пакистану.

«Мы обнаружили, что в 2016 году из всех авиаударов, нанесенных коалицией в Ираке и Сирии, 79% – осуществили США. Получается, что из всех 30743 бомб, сброшенных коалицией, 24 287 бомб сбросили США (79% от 30 743)», – пишет Зенко.

В итоге, в 2016 году Штаты сбросили на 3027 бомб больше, чем в прошлом году, при этом в этом списке появилась новая страна – Ливия.

Аналогичные исследования провели сирийские правозащитники, анализировавшие ситуацию в Сирии.

За прошедший год асадитский режим атаковал сирийский народ с использованием бочковых бомб 12 958 раз. В следствие этих ударов, погибло 635 мирных сирийцев, из которых 86 – это женщины и 166 – дети. Такие данные в своем докладе приводит Сирийская сеть по правам человека (Syrian Network for Human Rights, SNHR).

В заявлении правозащитники приводят, что за 2016 год из сброшенных Асадом бочковых бомб 28 разгромили больницы, 23 – религиозные здания, 12 – школы и одна – культурный центр.

Что касается России, то в сирийском конфликте, по данным британского проекта «Syrian Observatory For Human Rights» (SOHR) в результате российских бомбардировок погибли более 4 тысяч мирных жителей. Данных о сброшенных Россией бомб исследования пока не приводят, однако, имеются доказательства использования российскими ВКС запрещенных видов оружия, в частности, кассетных бомбы.