Свыше 1 млн. мусульманок Ирака остались без мужей

За прошедший год число овдовевших и разведенных женщин Ирака превысило 1 млн. Надо сказать, что статистика подсчитывалась не во всех областях и городах страны. Например, такие исследования не были проведены в Мосуле, Аль-Анбаре, районах Хавидже в Киркуке, районах Бейджи и Ширгат в Салахаддине. Включи специалисты в статистику и эти населенные пункты, число оставшихся без мужей женщин намного бы превысило приведенные данные.

По словам представителя Министерства планирования Ирака Абдуззехра Хиндави, в 2016 году в стране овдовели 878455 женщин, из них 203 тысячи - в возрасте 14-49 лет, 675 тысяч - старше 50 лет.

В 2016 году число разведенных женщин в стране достигло 122438, из них 105 тысяч - в возрасте 14-49 лет, 17432 - старше 50 лет.