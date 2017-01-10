Голливудский актер отдал премию палестинцам

(На фото - Кэл Пенн)

Американский актер Кэл Пенн пожертвовал выгранную им премию в 25 000 долларов США палестинским беженцам.

Премия была получена им за победу в американском телевизионном шоу, конкурсе шеф-поваров (MasterChef Showdown). Всю сумму актер передал агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).

Кроме того, Пэнн призвал 270 000 своих подписчиков в Твиттере последовать его примеру и сделать пожертвования этому агентству.

Кэл Пенн - голливудский актер и продюсер индийского происхождения. И, учитывая род его деятельности, его поступок является достаточно смелым, так как индустрия Голливуда тотально оккупирована сионистским лобби, которое воспринимает такие шаги как проявления антисемитизма.

Также отметим, что ранее Пэнн занимал в администрации президента Обамы должность помощника руководителя по связям с общественностью.