"Аль-Джазира": Эрдоган - личность 2016 года

В результате голосования за личность 2016 года, устроенного телеканалом "Аль-Джазира", победил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За него проголосовало свыше 40% телезрителей.

В общей сложности в голосовании приняло участие свыше 130 000 человек.

Следующие после Эрдогана места заняли мальчик Умран из Сирии, авиаконструктор Мухаммед Эз-Зевари из Туниса и премьер-министр Марокко Абделил Бенкиран.

На наш взгляд, главными событиями, которыми Эрдоган отметился в 2016 году, можно считать разгром военного мятежа, который мог покончить с исламским разворотом Турции и ввергнуть ее в гражданскую войну или под секуляристскую диктатуру, а также ввод турецких войск на север Сирии с целью создания зоны безопасности (Щит Евфрата). Также немаловажно, что именно в 2016 году Эрдоган открыто заявил, что Турция больше не будет оставаться в навязанных ей после крушения Халифата границах, и будет защищать интересы свои и своих союзников за ее пределами.