"Идиот, поддерживающий Израиль"

(На фото - Борис Джонсон)

Очередной скандал случился на днях с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Его израильский коллега Шаи Масот назвал его идиотом.

Сделано это было на встрече Масота с британской чиновницей Марией Стриццоло, в присутствии репортера Al Jazeera, который и написал об этом. Масота не знал, что это журналист, думая, что это представитель одной из общественных организаций, так что, кто в итоге был выставлен большим идиотом, это еще вопрос.

Израильский дипломат считает, что Джонсон «идиот, не выполняющий никаких обязанностей». Но, по его мнению, он «в целом хорош», ибо поддерживает Израиль.

Так что, можно сказать, что для израильтян Джонсон является тем, кого обычно называют "полезными идиотами".

Тем не менее, послу Израиля в Великобритании Марку Регеву в итоге пришлось принести извинения за откровения своего коллеги.