Москва: каждому району - по синагоге

Мэр Москвы Сергей Собянин не раз и недвусмысленно выражал свою позицию в отношении строительства в городе новых мечетей. А точнее, того, что этого делать не надо.

Но, как говорили древние римляне, "что позволено Юпитеру, не позволено быку". Кто в России назначен быком, уже давно понятно. Ну, а кому позволено быть аналогом Юпитера, само собой, помимо РПЦ? А вот кому.

Как заявил главный раввин России Берл Лазар, в настоящее время Федерация Еврейских Общин России (ФЕОР) осуществляет активное строительство синагог в Москве и планирует охватить ими все ее районы.

"Где-то нам выдают землю под строительство, где-то мы сами арендуем или покупаем помещения. Активно строятся синагоги в Московской области, тесно связанной с Москвой", — сказал он.

В 2015 году был открыт еврейский религиозно-культурный центр в подмосковной Жуковке, а недавно появилась синагога в коттеджном поселке Новые Вешки на Алтуфьевском шоссе. Дальше, судя по всему, будет больше.