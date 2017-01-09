Рекордно дешевый автомобиль выпустит Египет уже к лету

В Египте обещают в наступившем году выпустить автомобиль, произведенный в Египте и имеющий рекордно низкую стоимость.

Уже назначена дата его презентации. Это 30 июня 2017 года. Однако, технические характеристики, размеры и название автомобиля держатся в тайне.

«Корпорация «Ан-Наср» уже ведет переговоры для создания новой модели при участии иностранных конструкторов», — сказал министр госсектора и общественных работ Египта Ашраф аш-Шаркауи.

Маркетинговые исследования показывают, что необходимость создания чисто египетского авто в стране с населением более 92 миллионов человек назрела уже давно. Спрос будет, никто в этом не сомневается. Уже изучены предпочтения египетских водителей по объёму машины, дизайну.

«Египет может стать центром автомобилестроения Ближнего Востока. Здесь самая дешевая рабочая сила, особенно после девальвации египетского фунта», — считает Рауф Габбур, генеральный директор крупнейшего дистрибьютера иномарок в Египте «Габбур Авто».

Эксперты ожидают, что по цене машина действительно будет вне конкуренции, учитывая огромные таможенные пошлины на ввоз иномарок.