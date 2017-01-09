Армения нарушила режим прекращения огня более 40 раз за сутки

За 7 января военные силы Армении более 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВС Азербайджана. Используя крупнокалиберные пулеметы, армянская сторона атаковала Азербайджан в в Газахском и Товузском районах, передает пресс-служба Азербайджана. Обстрел Армения вела с позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском и Бердском районах.

Кроме того, места дислокации военных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Кенгерли, Ширванлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Напомним, в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения в ночь на 2 апреля 2016 года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках.

В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня прошлого года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.