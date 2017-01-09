Впервые халяль продукцию представят на международной выставке в Москве

На первые числа февраля запланирована 24-я международная продовольственная выставка «ПРОДЭКСПО – 2017». На ней, как и раньше, будут представлены продукты питания, напитки и сырье для их производства мировых и российских производителей. Экспозиция пройдет в Москве с 6 по 10 февраля.

Впервые в этом мероприятии представят свою продукцию ведущие компании, занимающиеся халяль продукцией.

По словам организаторов выставки, одной из поставленных ими задач является демонстрация покупателям полного ряда халяльной продукции, и, кроме того, способствовать тому, чтобы она заняла свое достойное место в продуктовой промышленности.

В ходе мероприятия планируется проведение «Международного Форума «Халяль», где специалисты и крупнейшие производители продуктов «Халяль» предоставят информацию о производстве разрешенной исламом продукции и экспорте ее в исламские страны. Ко всему прочему, предполагается проведение конкурса на лучший халяльный продукт.