В хиджабе – вон, с крестом – добро пожаловать

Инициатива по запрету хиджаба (головного убора мусульманки) для госслужащих и учителей получила одобрение у австрийского министра иностранных дел Себстьяна Курца, передает Interfax.

Законопроект находится пока на стадии обсуждения и пока не имеет законной силы. Как рассказал министр внешнеполитического ведомства, он координирует свою работу над «хиджабным» вопросом с политиком мусульманкой Муной Даздар, являющейся австрийкой арабского происхождения. Если парламентарии проголосуют большинством за принятие законопроекта, то он в своей жесткости превзойдет подобные законы Франции и Германии, сообщает Курц.

«Австрия является религиозно терпимой страной, но, в то же время, это светское государство», - считает министр.

Парадокс его слов подтверждается и тем, что вешать в школах христианские распятия не будет запрещено. По отношению к христианским атрибутам это не считается посягательством на светский образ жизни, т.к. «речь идет об элементах истории и культуры».