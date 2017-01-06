Депутат-единоросс насиловал курсантов

Известный карельский депутат-единорос Иван Романов оказался педерастом и насильником. Это уже можно сказать на основании вступившего в силу решения Петрозаводского городского суда, принятого судьей Мариной Носовой (поэтому про других педерастов из этой партии мы пока говорить не будем).

Содомит из партии "духовных скреп" и "русского мира" приговорен к 20 годам колонии строгого режима - за то, что насиловал несовершеннолетних. Причем, в качестве жертв выбирался ни кто-то, а будущие "защитники Отечества" - курсанты.

Как оказалось, по поручению единороса замдиректор Петрозаводского речного училища (по воспитательной работе!) подыскивал ему курсантов этого училища и приводил в гости. Там их поили до беспамятства, после чего единоросс их насиловал.

Массовая содомия защитника духовных скреп, наверное, так и осталась бы неизвестной, если бы двое курсантов (16 и 17 лет) не покончили жизнь самоубийством - повесились у села Шёлтозеро, расположенного на пути из Петрозаводска. Кстати, загадочным образом потом повесился в СИЗО и замдиректора училища.

Особую остроту ситуации придает то, что содомит-единоросс был не просто депутатом Законодательного собрания Карелии от этой партии..., а ее вице-спикером одного из предыдущих созывов. А работал он в комитете по образованию и делам молодежи.