США: Асад использует перемирие против оппозиции

Джон Кирби, спикер внешнеполитического ведомства США, заявил о том, что сирийский тиран Башар Асад использует перемирие исключительно для атак на сирийскую оппозицию.

"Как мы видели, в последние 24 и даже 36 часов каждое снижение боевой активности со стороны оппозиции сирийский режим использует для того, чтобы усилить на нее военное давление".

Надо сказать, что данные заявления вызывают противоречивые чувства.

С одной стороны, США констатируют очевидное - асадитский режим и его защитники из шиитского интернационала были вынуждены согласиться на перемирие под международным давлением, но соблюдать его и не собирались.

С другой стороны, вопрос в том, что в такой ситуации предлагают США, точнее, уходящая администрация Обамы? Если они не верят в перемирие и переговоры с Асадом, кто им мешал поставить повстанцам достаточное количество оружия, включая эффективные средства ПВО, чтобы уже давно решить вопрос этого кровопийцы? Уже не говоря о беспилотной зоне, на введение которой Обама не захотел идти.

То есть, администрация Обамы не сделала ничего, чтобы вопрос с режимом Асада мог быть решен военным путем, и оставила повстанцев один на один с армиями России и Ирана, фактически подталкивая суннитские страны, поддерживающие оппозицию, на войну с ними. Теперь же, когда Турции удалось начать хотя бы обсуждение с Россией путей выхода из этой ситуации, Белый дом решил изобразить из себя союзника повстанцев и выразить свой скепсис в отношении перемирия.