Конфликт с Израилем решается «за одну ночь»: Махмуд Аббас

Махмуд Аббас, глава Палестинской автономии, уверенно заявил, что израильско-палестинский конфликт может быть урегулирован «за одну ночь». Это возможно в том случае, если обе стороны желают на самом деле его разрешить.

Такое заявление Аббас сделал 5 января в Рамалле в ходе встречи с делегацией так называемых «израильских борцов за мир».

Кроме того, палестинский представитель считает, что время для решения противостояния «заканчивается». Аббас также сказал: «Мы не верим в насилие, терроризм, экстремизм, и мы будет бороться с ними явно и тайно».