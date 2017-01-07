Установлены личности исполнителей теракта в Измире

Расследование теракта в турецком городе Измир дает первые результаты. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг рассказал, что выявлены лица, исполнившие теракт. Задержаны по подозрению в участие в инциденте около 20 человек. В интересах следствия данные об исполнителях акта насилия пока не могут быть обнародованы, заключил министр.

Также Бекир Боздаг рассказал, что в момент взрыва, один из нападавших начал стрельбу по отсеку «С» суда, а второй злоумышленник намеревался проникнуть в здание с гранатами.

Работа суда, подвергнувшегося нападению, продолжится в обычном режиме. «Те, кто пытается напугать нас, тратят время впустую. Никто не боится террористов», - заявил турецкий министр юстиций.

Напомним, 5 января в результате теракта напротив здания суда в Измире погибло 2 человека.