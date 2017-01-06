Квоты на Хадж отменят

По сообщения ряда саудовских СМИ, в король - хранитель Двух Святынь принял решение отменить квоты на Хадж.
В распространенной об этом информации говорится о том, что соответствующее решение было принято по предложению председателя Верховного комитета Хаджа, принца Мухаммада бин Наифа.
Это сделано для того, чтобы увеличить количество паломников в этом году, так как в предшествующие годы их количество сократилось. Главной причиной такого падения стало снижение платежеспособности мусульман в ряде стран из-за мирового кризиса.
Пять лет назад королевство снизило квоты для зарубежных паломников на 20% и для местных жителей на 50% в связи с ремонтными работами и необходимостью ограничения потока паломников из-за них.
Теперь работы подошли к концу и стоит прямо противоположная задача - восстановить и увеличить количество паломников.
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