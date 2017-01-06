Конфликт Турции и США нарастает

Конфликт между Анкарой и Вашингтоном в связи с несовпадающими стратегиями двух стран в Сирии становится все более явным.

Напомним, что на днях премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал политику Барака Обамы в Сирии, заключающуюся в поддержке курдской террористической организации PYD - YPG, "подлостью".

Теперь вице-премьер Турции Вейси Кайнак сказал, что Анкара может запретить использование авиабазы Инджирлик, находящейся на ее территории, американской авиацией. Чтобы этого не произошло, США должны отказаться от поддержки курдских террористов.

На это резко ответили в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, в частности, заявил: «Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе «Инджирлик» потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать». По его выражению, действия Турции можно описать фразой «идти пешком назло кондуктору» (аналог русского - "назло маме уши отморожу").

Вашингтон предложил усилить воздушную поддержку наземным операциям Анкары на севере Сирии, в частности, в Аль-Бабе, но настаивает на том, что одновременно будет сотрудничать и с PYD - YPG. При этом американцы пытаются убедить Турцию в том, что YPG покинуло Манбидж, что должна была засвидетельствовать посетившая его турецкая делегация, о результатах визита которой пока ничего не известно.

Со своей стороны президент Турции Эрдоган заявил о том, что целью США в Сирии и Ираке является не борьба с ИГИЛ (запрещен в РФ), а их "превращение в район бесконечного противостояния и кровопролития". Турция же "поставила крест на этих играх".

Однако отметим, что до "завершения игры" еще очень далеко. И чтобы это сделать, Турции придется как минимум реализовать задачу, озвученную самим Эрдоганом, а именно установить устойчивый геополитический протекторат (зону безопасности) над всем севером Сирии и Ирака, в соответствии с османским Национальным пактом 1920 года. США же, очевидно, будут пытаться всячески этому помешать, в чем у них явно не будет недостатка в союзниках. А как максимум Турции необходимо создать вокруг себя устойчивую систему региональной безопасности. Это понимает и сам Эрдоган, который вчера заявил: "Мы должны уничтожать угрозы в отношении Турции в зародыше. Ни на минуту нельзя забывать о том, что безопасность государства начинается не в провинциях Газиантеп, Хатай, Карс или Артвин, а в сирийских Алеппо и Идлибе, на Кипре, в Нахичеване, Батуми, на Балканах".