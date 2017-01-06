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В результате взрыв в Латакии погибло более 10 человек

6 января в 15:41 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В сирийском города Джабла в провинции Латакия прогремел взрыв возле стадиона. Предположительно, взрыв устроил смертник, который находился за рулем заминированной машины.  

Количество погибших в результате теракта не менее 11 человек.  Ранения получили  - как минимум 30 сирийцев. Большинство раненых –  это мирные жители, которые были доставлены в больницу.

Провинция Латакия контролируется военными асадитского режима.

Напомним, 30 декабря в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, который уже был нарушен конфликтующими сторонами.

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