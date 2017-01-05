Визит татарских муфтиев в Сирию

Делегация татарских религиозных деятелей посетила с официальным визитом Сирию. Они провели встречи с представителями исламских университетов и местными духовными деятелями. Политолог Руслан Айсин считает, что этими действиями татарское духовенство противопоставляет себя всему мусульманскому миру. "Не стоило татарам вмешиваться в эту войну, теперь придётся держать ответ", - говорит он.

Официальный визит российских муфтиев в Сирию начался 30 декабря. Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин опубликовал фотографии в своем аккаунте в Instagram. Например, он дал интервью сирийскому телевидению, принял участие во встрече с сирийским духовенством.

На сайте ДУМ РТ появилось официальное сообщение о поездке. Там сказано, что делегация, в составе которой находится муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, прибыла в Дамаск по приглашению министра по делам вакуфов Сирийский Арабской Республики. Там же размещена и фотография, сделанная на фоне портрета Башара Асада.

"Российские духовные лица почтили молитвой захоронение шейха, исламского богослова Мухаммада Сейд Рамадана аль Бутыв в мечети Омейядов в Дамаске. Этот богослов был взорван бандитом во время его урока 21 Марта 2013 года", - сказано в сообщении на сайте.

Вместе с Самигуллиным в Сирии побывали муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов, муфтий Кемеровской области Тагир Бикчантаев, проректор Российского исламского университета Рустам Нургалиев.

Российская мусульманская делегация посетила и Исламский университет Дамаска, университет Абу-Нур, фонд шейха Ахмада Кифтару. Кроме того, муфтии регионов России приняли участии в мероприятии, посвященном Маулиду.

"ТАТАРСКИМ МУФТИЯМ НУЖНО БЫЛО ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ"

Политолог Руслан Айсин считает, что татарские муфтии этим визитом противопоставили себя остальному исламскому миру. В интервью радио Азатлык он дал свою оценку визиту.

"После трагических событий в Алеппо даже те, кто нейтрально относился к Асаду, изменили отношение к нему в негативную сторону. В мире многие критично относятся к тандему сирийского руководства и России, России и шиитов. А какую цель преследовали наши духовные лица, поехав в Сирию? К кому они полетели? Единого государства под названием "Сирия" уже нет. Башар Асад не контролирует ситуацию на 100%.

Визит наших мусульманских лидеров может привести к расколу в умме, потому что активная часть российских мусульман Асада не поддерживает. Эта поездка может здорово пошатнуть позиции российских мусульман, особенно мусульман-татар в арабском мире.

Не нужно было включаться татарам в эту геополитическую войну. Но официальный визит состоялся, и теперь им придётся держать ответ.

Понятно, что наше духовенство - это те же российские чиновники, являющиеся частью бюрократической системы. Они делают то, что велит им государство - у них нет своей самостоятельной позиции. Впрочем, сегодня по-другому и не возможно.

Однако даже в этих условиях надо было вести себя по-хитрому. Например, Равиль Гайнутдин ведет себя осторожно. Он старается не навредить отношениям, сложившимся с такими большими исламскими государствами как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан. Он не поехал в Сирию. А те, кто полетел, как бы противопоставили себя остальному мусульманскому миру.

В период кризиса в российско-турецких отношениях Татарстан смог отстоять свою позицию - то же самое нужно было сделать и в случае с Сирией. Например, можно было внезапно заболеть или выступить с заявлением, осуждающим кровопролитие в Сирии. На худой конец можно было попросту не светиться во время этой поездки", - считает Руслан Айсин.

Радио Азатлык также обратилось за комментарием и к председателю Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседателю Совета муфтиев России Нафигулле Аширову, но он говорить на эту тему отказался.

В то же время президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с главой компании Emaar Properties Мохамедом Алаббаром: Казань надеется на возможность сотрудничества с компанией, построившей самую высокую в мире башню "Бурдж Халифа" и являющейся владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра "Дубай Молл" (обе структуры находятся в Дубае).