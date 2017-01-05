Муфтий Украины ответил Ле Пен

(На фото - муфтий Саид Исмагилов)

Глава Духовного управления мусульман Украины "Умма", муфтий Саид Исмагилов отреагировал на предложения французской исламофобки Марин Ле Пен и украинского путиниста Пинчука признать Крым частью России.

"Оккупированные территории Украины — Крым и Донбасс никогда не должны быть предметом торгов или компромиссов. Это — наша земля и точка! Что бы там ни говорили Пинчук или Марин Ле Пен, у украинцев никогда не должны возникать мысли отказаться от нашей земли, отдать ее, обменять на какие-то преференции", — написал в своем блоге муфтий.

На его взгляд, возвращение украинского контроля над всем Донбассом и Крымом должно стать стратегической задачей, которая, если потребуется, должна будет передаваться из поколения в поколение. "Наши дети и внуки должны с детства знать и быть уверенными, что Крым и Донбасс — наша земля, и она будет возвращена в Украину, и это лишь вопрос времени. Это может стать частью нашего сознания, частью национальной идеи. Нам придется стать сильными, нам придется хоть всей Европе, хоть всему миру сказать — мы не согласны, Крым и Донбасс — это Украина и мы вернем их!"

Отметим в этой связи, что для мусульман как самого Крыма, так и остальной Украины это не просто предмет спора между двумя немусульманскими странами. Под властью Украины в Крыму свободно действовали самые разные и национальные мусульманские организации, которые оказались запрещены с приходом России, принесшей в него аресты, обыски, запреты литературы, похищения и бессудные убийства инакомыслящих. Что же касается Украины, то с фактической потерей Крыма ее мусульманское сообщество потеряло и своб большую часть.