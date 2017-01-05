Хиджабный скандал в мордовской школе: первые жертвы

С конца декабря на учителей, которые носят платок, из села Белозерье Республики Мордовия оказывается моральное давление, включая угрозы увольнения и вызовы ФСБ. Их ставят перед выбором: либо платок, либо работа.

Скандал получил огласку, и новый директор школы – борец за порядки на голове учителей – поспешила, а может ее поспешили, разрядить общественное напряжение. Руководитель школы Вера Липатова заявила в интервью одному изданию, что никто из учителей, носящих мусульманский платок во время работы, не уволен.

«Мы договорились, что диалог продолжится после каникул. Могу заверить общественность, что на данный момент никто из педагогов не уволен. Так что и повода для конфликта нет», - заявила Липатова.

Однако, как передает «Idel.Реалии», в их редакцию поступило сообщение от учительницы этой школы, попросившей не называть ее имени: «После каникул, сказали, начнут увольнять по одному, причину найдут. А наши местные СМИ написали статью заказную, где они очерняют всё и нет ни одного слова правды». По словам обеспокоенной учительницы, двух учителей заставили написать заявление об уходе еще до Нового года.

Правозащитник Марат Ашимов, представляющий интересы педагогов, считает, что требования властей Мордовии не носить платок на рабочем месте противоречат Конституции России. «Мордовские власти постоянно твердят, что школа должна быть светской. Но ведь учительница в мусульманском платке никак не угрожает светскости учебного заведения. Религия в школе Белозерья не преподается. Само же село испокон веков было очень религиозным. Естественно, учителя не хотят увольняться - они проработали там более 20 лет. Есть и молодые преподаватели. Они в шоке от того, как их унижают в их же собственной деревне», - рассказывает Марат Ашимов.