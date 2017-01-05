Исламофобу придется раскошелиться за пост против мусульман

Финский депутат-исламофоб признан виновным в разжигании межнациональной розни. Суд приговорил Теуво Хаккарайнена к штрафу 1160 евро.

Исламофоба привлекли к ответственности после поста на его странице в Facebook, в котором он написал, что «не все мусульмане террористы, но все террористы – мусульмане». Кроме того, финский националист заявил, что мусульмане должны быть высланы из Финляндии.

По мнению суда, данные утверждения народного избранника дискредитируют представителей ислама, а в заявлении о высылке мусульман имеется угроза для отдельной части финского общества. Кроме того, суд обязал депутата националистической партии «Истинные финны» убрать со страницы в соцсети ксенофобский пост.

Подавать в высшие инстанции для обжалования решения суда депутат не планирует.