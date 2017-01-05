Киргизы обходятся без свинины

Национальный статистический комитет Кыргызстана опубликовал обнадеживающие новости - свиноедство в этой мусульманской стране практически сходит на нет.

Общенациональную статистику портят только Бишкек и Чуйская область, где свинину еще потребляют в ощутимых количествах. Но даже с их учетом за последнее десятилетие поголовье свиней по стране сократилось на целых 37%.

В Джалал-Абадской области за это время количество свиней уменшилось в целых 17 раз, и сейчас их там всего 80 особей. На всю Ошскую область - только 16 свиней.

А вот в Чуйской области их целых 45 000, что и держит свинную статистику по стране в целом. Впрочем, это объяснимо - почти половину населения этой области составляют не киргизы.