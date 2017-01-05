Турция: потушить огонь вокруг и остаться на ногах

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о том, что для Турции укрепление президентской власти является не вопросом чьих-то амбиций, а условием стратегического выживания и развития в складывающейся международной обстановке. Так он ответил на критику противников внесения соответствующих изменений в турецкую конституцию.

«Некоторые говорят, зачем необходимы эти изменения, зачем вы так за них радеете, в то время, когда в стране происходит теракт. Все это ловушка. Самой большой необходимостью сегодня являются изменения в конституцию. Если во время событий 15 июля была бы слабая власть, во что бы превратилась эта страна?! Были бы новые перевороты, страна откатилась бы на несколько лет назад».

По словам Йылдырыма, сегодня Турция оказалась в "огненном кольце" опоясывающих ее вооруженных конфликтов, и этот огонь может поглотить и ее, если Турция будет слабой. Поэтому задача государства - «потушить вокруг себя огонь и остаться при этом на ногах».

«Для этого надо иметь сильное правительство. Новая конституция позволит это сделать», - заявил турецкий премьер.

Укажем в этой связи на то, что хотя соответствующие планы в кругах правящей партии были уже давно, только после нейтрализации мятежа летом прошлого года Эрдоган смог позволить себе начать военную операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии. Также, в конце прошлого года турецкий лидер уже открыто провозгласил преемственность своих задач с Национальным пактом (Misak-ı Milli) 1920 года, который позволял сохранить в составе Османского государства северную Сирию и северный Ирак. И операция на севере Сирии, и поддержка Иракского Курдистана и ополчений иракских арабов-суннитов "Хашд Ватани" укладываются в эту логику.

Отступить от решения этих задач Турция уже не может, так как в противном случае терроризм и сепаратизм разворвут ее саму. А для их решения необходима консолидированная власть с долгосрочным горизонтом планирования и реализации стратегических задач.