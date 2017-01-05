"Дом 2" в Белом доме (видео)

Дональд Трамп продолжает превращать американскую политику в клоунаду и после своего избрания президентом.

Так, он объявил о том, что предложит должность в своей администрации Омаросе Маниголе - участнице популярного телешоу "Подмастерье". Это было одно из многочисленных шоу, в которых Трамп не просто принимал участие как экстравагантный бизнесмен и шоумен (см. ниже), но и которые он сам создал и вел.

На шоу "Подмастерье" Трамп отбирал и дрессировал (можно назвать это так) своих помощников, что похоже на шоу "Команда" Рамзана Кадырова, с той разницей, что трамповское было запущено еще в 2004 году.

Что интересно Трамп в общей сложности трижды увольнял Маниголу со своего шоу, но, видно, какие-то качества темпераментной афроамериканки заставляли падкого до женского пола бизнесмена возвращать ее вновь и вновь.

Какие именно обязанности Манигола будет выполнять в Белом доме, пока не сообщается. Но не исключено, что примерно те же, что Моника Левински в команде Билла Клинтона.