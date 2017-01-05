Нетаньяху: нужно простить убийцу палестинца (видео)

Редкие случаи справедливых решений судов вроде вчерашнего осуждения Элора Азарии за убийство палестинца, в таком нацистском государстве как Израиль обречены быть бутафорией.

Фюрер современных еврейских фашистов Биби Нетаньяху так охарактеризовал вчерашнюю новость: "Это тяжелый и горький день — в первую очередь для Элора, его семьи, израильских солдат, многих граждан и родителей солдат, а также для меня". После чего он добавил: "Я поддерживаю призыв помиловать Элора Азарию".

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин, имеющий для этого конституционные полномочия, заявил, что приступит к рассмотрению дела после того, как будет вынесен приговор с конкретным наказанием.

Нацистское общество Израиля встало горой за "мальчика", который "защищался".

Меж тем, на видео четко видно, что "мальчик" хладнокровно убил уже обезвреженного и не представляющего никакой опасности человека, при этом, как было установлено израильским же судьей, выкрикнув, что тот заслуживает смерти.