После теракта в Стамбуле прошли задержания узбеков

В ночь на первое января после нападения на ресторан «Reina» в Стамбуле полиция обыскала дома узбеков, проживающих в районе Зейтинбурну, передает радио «Озодлик». Офицеры Управления по борьбе с терроризмом обыскивали жилища около 4 часов и некоторых узбеков забрали в депортационный центр иностранных граждан в районе Кумкапы в Стамбуле.

Как передает радио «Озодлик», в обыскиваемых домах проживали выходцы из среднеазиатских республик, а также уйгуры и чеченцы. Рейд начался после информации о том, что стрелять в посетителей ресторана мог узбек или киргиз.

2 января стало известно, что ответственность за нападение на «Reina» в Стамбуле взяла на себя организация ИГИЛ, запрещенная в России.