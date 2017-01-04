Трехчасовая перестрелка велась на линии контроля в Кашмире

Индийские и пакистанские военные обменялись ударами в районе индийского Кашмира.

В первый день наступившего года с утра до обеда длилась активная стрельба с обеих сторон.

Официальной информации о погибших и раненых конфликтующих сторон не предоставлено. Однако, буквально за пару дней до инцидента в подобной перестрелке погиб один местный житель.

Стоить отметить, что ранее имело место усиление напряжения между индийской и пакистанской сторонами, в результате чего погибли военные и местные жители.

Напомним, что конфликтующие страны обмениваются взаимными обвинениями в беспочвенных перестрелках и игнорировании договора о прекращении огня, подписанного еще 14 лет назад.