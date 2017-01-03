Раненные из Алеппо прибывают в Турцию

Турция продолжает принимать местных жителей и повстанцев, раненных в Алеппо в ходе недавних боевых действий.

Лишь за последние дни в больницы, расположенные в турецкой провинции Хатай, было доставлено 360 человек, из которых 168 несовершеннолетние. 67 человек, которым была оказана помощь, уже выписались из больниц. 48, к сожалению, спасти не удалось.

Такие данные привело Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

Раненные прибывают в Турцию из провинции Идлиб, контролируемой повстанцами, куда они в свою очередь были эвакуированы из восточной части Алеппо в рамках соглашения, достигнутого благодаря Турции.

В общей сложности в Идлибе и Турции было размещено порядка 100 000 человек, покинувших Алеппо, чтобы не оставаться под властью Асада. При этом Турция как принимает в палаточных лагерях на своей территории тех беженцев, с которыми не справляется Идлиб, так и содействует в их размещении и обустройстве в нем.