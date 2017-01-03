Турция помогает узбекской урологии

Мы уже не раз писали о поддержке здравоохранения в мусульманских странах, которое осуществляет Турция в лице своего агентства TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и кооперации).

На этот раз TIKA внесло свой вклад в развитие урологии и онкологии Узбекистана. Так, было поставлено новейшее медицинское оборудование для онкологического диспансера Республиканского специализированного центра урологии Хорезмской области.

Контроль за работой оборудования и инструктаж по его использованию осуществил присланный Министерством здравоохранения Турции кваллифицированный врач-уролог из Анкары Йылмаз Аслан.

Кроме того, турецкий врач совместно со своими узбекскими коллегами принял участие в операции двух больных.