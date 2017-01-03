Жертвы западных и турецких ударов в Ираке и Сирии

(На фото - кварталы Аль-Баба после авиаударов)

Пентагон опубликовал новый доклад о жертвах среди мирного населения от ударов западной коалиции по позициям ИГИЛ* с ноября прошлого года. В соответствии с этими данными, ими стали 188 человек.

В частности, наибольшее количество гражданских жертв было от бомбардировок ираских городов Шахид-Юнус ас-Саб - 6 ноября, Мосул - 26 и 29 ноября, аль-Салахии - 21 ноября и Ракки - 26 ноября.

В сообщении сказано: «В каждом из этих случаев, как показало расследование, несмотря на все предпринятые меры предосторожности и соблюдение законов вооруженного конфликта при нанесении ударов, имели место жертвы среди гражданского населения».

Еще раз отметим в этой связи, что в отличие от российской армии с ее неизменных подходом "ихтамнет", западная коалиция признает гражданские жертвы своих ударов и проводит расследования этих случаев, хотя, скорее всего, их количество в официальных отчетах и занижается.

Также мы не можем не отреагировать на призывы к нам ряда комментаторов, в основном симпатизирующих ИГИЛ, "написать правду" о жертвах турецких бомбардировок среди гражданского населения города Аль-Баб. Пишем - к сожалению, за период его штурма зафиксировано по разным оценкам около 100 погибших среди мирного населения, включая и детей. Аллах да примет их шахидами и утешит их родных и близких.



Со своей стороны и мы хотим спросить сторонников т.н. "Халифата". Ведь вы же считаете себя государством, которое должно защищать мусульман. Зачем же вы не только подставили мирное население под удары своими угрозами завоевать Рим и Константинополь (Стамбул), но и удерживаете его от выхода из того же Аль-Баба в безопасные территории, к чему его призывает турецкое командование?

Далее, отметим, что пока игиловцы оказывают ожесточенное сопротивление туркам и Сирийской Освободительной Армии на севере Аль-Баба, асадиты при поддержке российской авиации уже подходят к нему с юга. Очевидно же, что ИГИЛ все равно не удержит Аль-Баб. Так что будет лучше для мусульман, чтобы он достался своим сирийцам-суннитам при поддержке турок, которые берут под защиту население занятых территорий, или же алавитско-шиитскому режиму, которому его в итоге могут сдать?

* - запрещена в РФ