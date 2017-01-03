В 2017 ОБСЕ будет под председательством Австрии

Австрия официально приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году. Функции председателя перешли к австрийскому министру иностранных дел Себастьяну Курцу от его германского коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера.

По мнению австрийского министра, каждый сегодня должен внести свой вклад в построение безопасности и стабильности, потому что у конфликтов не может быть военного решения. В качестве примера Курц приводит ситуацию на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье.

Глава австрийского дипломатического ведомства уверен, что сейчас настало время ОБСЕ, которая играет все большую роль в урегулировании конфликтов. Так, кризис на Украине оголил многие проблемы и наглядно показал, что в современной Европе возможны вооруженные конфликты. При этом Курц уже признал, что урегулировать украинский кризис в ближайшее время не получится, поэтому надо попытаться хотя бы не допустить развития событий по более драматическому сценарию.

Детализированную программу председательства глава МИД Австрии намерен представить 12 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Организация была основана в 1973 году под названием Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Все государства - участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. Они не носят юридически обязывающего характера, но имеют большое политическое значение. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.