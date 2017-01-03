В Стамбуле задержали 8 человек, подозреваемых в теракте

Турецкие правоохранители арестовали 8 человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в ночном клубе Reina. Данные о личностях задержанных не приводится.

Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГИЛ (запрещенная в России).

Стоит отметить, что за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников этой организации.

Как сообщало ранее МВД Турции, около 150 человек находятся под арестом по подозрению в связях с участниками ИГИЛ.

В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают турецкие СМИ.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный злоумышленник открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.