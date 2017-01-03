Экс-имам мечети Мекки продолжит работу в КЧР

При республиканском медресе-интернате в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии открылась новая мечеть.

На официальную церемонию открытия были приглашены уважаемые аксакалы и старейшины всего района. Само же мероприятие мусульмане открыли чтением Корана в исполнении пятилетнего воспитанника медресе Анаса Азизова.

После завершения чтения Корана и дуа, глава администрации Малокарачаевского района Рамазан Байрамуков перерезал зеленую ленточку у дверей новой мечети.

Имамом мечети назначен преподаватель медресе, хафиз, ученый-арабист Умар-хаджи Байчоров, который в течении 15 лет получал исламское образование в исламских странах. Более того, новый глава мечети около года работал имамом в одной из мечетей Мекки.

Планируется, что мечеть будет открыта для совершениях ежедневных пяти намазов. Также каждую субботу во время вечернего намаза имам мечети будет проводить уроки.

Напомним, что мечеть при республиканском медресе-интернате построили специально для проведения первого северокавказского конкурса чтецов священного Корана. Ее вместимость - до 300 человек, строительство заняло два месяца.