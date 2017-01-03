Высокопоставленный судья совершил суицид в египетской тюрьме

Ваиль Шилби, генеральный секретарь Государственного совета Египта — Высшего административного суда страны, покончил с собой, находясь в тюрьме.

По сообщению местного издания Al-Ahram, высокопоставленного судью обвиняли в коррупции. Задержание Шилби проводилось в начале прошлой недели по выданному египетской прокуратурой ордеру на арест. Основанием для этого послужило подозрение в причастности к получению взяток. Вместе с генеральным секретарем Государственного совета Египта арестовали также и двух сотрудников, работавших с ним.

Незадолго до этих задержаний в Каире также арестовали крупного чиновника столичного суда Гамаль аль-Ляббан. В ходе обыска в его квартире было изъято наличными около 24 млн египетских фунтов (около 1,3 млн долларов), 4 млн долларов, 2 млн евро, почти миллион саудовских риалов и большое количество ювелирных изделий, полученных им от клиентов в качестве взяток.

31 декабря судебный орган Египта объявил об отставке генерального секретаря.