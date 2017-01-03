В Багдаде череда диверсий унесла жизни более 50 человек

Как минимум 18 человек погибло от взрыва на городской площади в пригороде Багдада, сообщает Associated Press.

Другие СМИ переедают со ссылкой на руководство полиции иракской столицы, что число погибших превысило тридцати человек, а ранено не менее шестидесяти. В момент взрыва на площади находилось много вольнонаемных рабочих, уточняют в полиции.

Предположительно, установленную в машине взрывчатку привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за диверсию пока не взяла на себя ни одна группировка.

В минувшую субботу два взрыва на рынке в Багдаде унесли не менее 27 жизней. На следующий день двое смертников напали на контрольно-пропускной пункт в Наджафе – тогда погибли восемь человек.