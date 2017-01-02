Столкновения с арабами в Европе

В минувшие дни в двух странах Европы произошли инциденты на межнациональной почве с арабскими диаспорами.

Сперва в голландском Цуленбурге было сожжено здание Ассоциации исламских общин, предназначеннное для строительства в нем мечети (на фото). В тот ж вечер в соседнем Твервейде было сожжено 5 автомобилей. По мнению полиции, они не могли сгореть сами, то есть, дистанция между ними была слишком велика, чтобы огонь перекинулся сам, однако, связь между двумя поджогами пока не установлена, как и не сообщается о принадлежности автомобилей.

Но если в Голландии все обобшлось хотя бы без жертв, в Польше национальная нетерпимость вылилась в человеческую трагедию. Так, после того, как польские хулиганы, проходящие в новогоднюю ночь мимо арабской кебабной, бросили в нее петарду, сидевшие в ней арабы зарезали одного из хулиганов насмерть. Им оказался 21-летний местный поляк. Это произошло в городе Элк на северо-востоке страны.

Инцидент в ту же ночь вылился в погромы, причем, в отношении не только кебабной, у которой это произошло, но и других заведений, принадлежащих местным арабам. Для пресечения беспорядков полиция была вынуждена применить спецсредства.