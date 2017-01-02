Политика

Асад нарушает перемирие в Сирии

2 января в 20:37 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Несмотря на режим прекращения огня в Сирии, режим Башара Асада продолжает атаковать позиции оппозиционных сил, сообщают источники агентства «Анадолу». 

Армия Асада и проиранские группировки атакуют позиции повстанцев с земли и воздуха. При этом применяется тяжелое вооружение. 

В результате ударов по населенному пункту Кафр Даил на западе Алеппо погибли двое детей. 

В ответ на действия режима Асада повстанческие силы обстреляли из артиллерии подконтрольные режиму населенные пункты Кафарья и Фуа в провинции Идлиб и артиллерийскую школу на западе Алеппо.

Напомним, что перемирие в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря.

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