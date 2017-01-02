Асад нарушает перемирие в Сирии

Несмотря на режим прекращения огня в Сирии, режим Башара Асада продолжает атаковать позиции оппозиционных сил, сообщают источники агентства «Анадолу».

Армия Асада и проиранские группировки атакуют позиции повстанцев с земли и воздуха. При этом применяется тяжелое вооружение.

В результате ударов по населенному пункту Кафр Даил на западе Алеппо погибли двое детей.

В ответ на действия режима Асада повстанческие силы обстреляли из артиллерии подконтрольные режиму населенные пункты Кафарья и Фуа в провинции Идлиб и артиллерийскую школу на западе Алеппо.

Напомним, что перемирие в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря.