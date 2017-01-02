Новый генсек ООН вступил в должность

1 января 2017 года экс-премьер Португалии Антониу Гутерриш официально вступил в должность Генерального секретаря ООН.

В своей первой речи в новом качестве Гутерриш заявил, что приоритетом для него является обеспечение мира и предотвращение вооруженных конфликтов.

Антониу Гутерриш будет возглавлять ООН в течении пяти лет, т.е. до 31 декабря 2021 года. Его предшественник на посту генсека ООН, южнокорейский дипломат Пан Ги Мун занимал эту должность 10 лет.

Антониу Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне. Окончил Высший технический институт, в котором позже преподавал (1973-1975 годы).

В 1974 году Гутерриш занялся политикой, став членом Социалистической партии Португалии. В 1992 году Гутерриш становится генеральным секретарем партии.



С 1995 по 2002 годы он возглавляет правительство Португалии.

В 1999 году он одержал победу на выборах, став во второй раз премьером Португалии. Однако разногласия внутри Социалистической партии и ее неудачное участие в выборах в местные органы власти привели в 2001 году к отставке Гутерриша.



В 1999-2005 годах он возглавлял Социалистический интернационал.

Антониу Гутерриш работал на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2005-2015 годах - в самый тяжелый период гуманитарного кризиса в мире после Второй мировой войны.



За последние шесть лет его активная деятельность направлена на организацию помощи ООН миллионам сирийским беженцев.